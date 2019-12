Fußgänger auf A 115 verletzt Polizisten

Potsdam. Zwei Polizisten sind auf der Autobahn 115 an der Abfahrt Potsdam-Babelsberg bei einem Einsatz von einem Fußgänger verletzt worden. Der 46-Jährige war zu Fuß war auf der Autobahn entlang der Leitplanke unterwegs, als ihn Beamte der Bundespolizei am Dienstag stellten. Bei dem Versuch, ihn von der Autobahn wegzubringen, schubste der 46-Jährige zunächst einen Polizisten, so dass dieser über die Leitplanke stürzte, wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte. Der Beamte habe dadurch Hautabschürfungen erlitten.

Eine weitere Polizistin wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls leicht verletzt, als sie den Mann fixieren wollte. Der 46-Jährige habe einen verwirrten Eindruck gemacht und wurde, nachdem er einem Notarzt vorgestellt wurde, in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.