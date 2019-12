An acht Berliner Kreuzungen verschwindet der Grüne Pfeil

Berlin. An acht Berliner Ampelkreuzungen, an denen Rechtsabbiegen bei Rot bisher erlaubt war, geht das künftig nicht mehr. Die entsprechenden Grünen Pfeile aus Blech werden entfernt, wie der Verein Fuss e.V. am Mittwoch mitteilte. Ein Sprecher der Verkehrssenatsbehörde bestätigte die Entscheidung. Der Verein setzt sich für die Rechte und Belange von Fußgängern ein und hatte die Behörde darauf hingewiesen, dass die Grünen Pfeile auf dem Blechschild an diesen Stellen verkehrsgefährdend seien.

Häufig sei die Sicht nach links für abbiegende Fahrer an den entsprechenden Kreuzungen verdeckt, zum Teil seien die Pfeile an Straßen mit zwei Rechtsabbiegespuren angebracht, was ebenfalls unzulässig sei. "Die Pfeile bringen Gefahren für Fußgänger, und sie untergraben die Verkehrsmoral, weil sie das Tabu brechen, dass man bei Rot grundsätzlich warten muss", kritisierte Vereinsvorstand Roland Stimpel. Die Hoffnung des Vereins sei, dass in Berlin nun der Anfang vom Ende für die Blech-Rechtsabbiegerpfeile gekommen sei. In 2018 habe es sie noch an 34 Kreuzungen gegeben.

Bei den Grünen Pfeilen auf den Blechschildern müssen Autofahrer an der roten Ampel zunächst halten und den Verkehr beachten. An Grünen Pfeilen als Leuchte am Ampellicht selbst gilt das nicht. Für sie gelten auch die Bedenken des Vereins entsprechend nicht.