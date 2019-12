BVG: Große Teile der Fahrgastinformation ausgefallen

In Berlin sind am 4. Dezember mehr als 250 Anzeigen zur Fahrgastinformation ausgefallen. Hier der Daisy-Anzeiger am U-Bahnhof Kurfürstendamm.

Berlin . In Berlin sind große Teile der Fahrgastinformation der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausgefallen. Betroffen sind laut einem BVG-Sprecher aktuell rund 250 elektronische Systeme, die in Minuten die Wartezeiten auf den nächsten Bus oder die nächste Straßenbahn in Minuten anzeigen. Grund dafür ist ein Netzwerkausfall, so der Sprecher. Nicht betroffen sind die rund 900 Anzeigen in den 173 Berliner U-Bahnhöfen, die über ein anderes Computersystem mit Daten versorgt wird.

BVG: Rund 250 Anzeigen vom Ausfall betroffen

Die BVG verfügt nach eigenen Angaben über rund 630 oberirdische Anzeigen zur Fahrgastinformation. Bekannt ist das System auch als Daisy (Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem). Rund 500 von ihnen werden über Funk mit den Daten versorgt. Von ihnen sind aktuell noch rund 250 vom dem Computerausfall betroffen, der sich laut BVG bereits am Dienstagnachmittag ereignet hat.

Es werde alles daran gesetzt, das Problem im Laufe des Tages zu lösen, so der Unternehmenssprecher. Daisy-Anzeiger gibt es bereits seit vielen Jahren. Sie stehen immer wieder in der Kritik, weil sie die Ankunft der nächsten Bahn oder des nächsten Busses nicht verlässlich vorhersagen.