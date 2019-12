Dirk Nowitzki mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Berlin. Dirk Nowitzki ist in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der ehemalige Weltklasse-Basketballer erhielt am Mittwoch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland - allerdings nicht für seine sportlichen Leistungen, sondern für sein soziales Engagement.

Steinmeier würdigte vor allem Nowitzkis Einsatz als Unicef-Botschafter und in zwei Stiftungen, mit dem der 41 Jahre alte gebürtige Würzburger seit vielen Jahren Kinder unterstützt. Am Tag des Ehrenamts wurden 13 Frauen und 11 Männer mit der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik für ihre Verdienste um das Gemeinwohl gewürdigt. Für sportliche Leistungen erhalten Menschen in Deutschland das Silberne Lorbeerblatt als höchste Auszeichnung.