Pflegeausbildung: Portal soll Kooperationen erleichtern

Potsdam. Endspurt vor der Reform: Mit einem neuen Ausbildungsportal sollen brandenburgische Pflegeeinrichtungen leichter Kooperationen für die neue Pflegeausbildung finden. Das "Ausbildungsportal Pflege" biete neben Informationen für Träger und Auszubildende, allen Beteiligten die Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu koordinieren, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Vom 1. Januar an wird die Pflegeausbildung bundesweit neu geregelt. Mit der Reform werden die Bereiche Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege zusammengeführt.

Im Jahr 2018 gab es in Brandenburg nach Angaben des Ministeriums insgesamt 3880 Schüler in der Pflegefachausbildung, davon 1776 im Bereich Altenpflege, 1982 in der Gesundheits- und Krankenpflege und 133 in der Kinderkrankenpflege.