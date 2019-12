Mehr als eine Tonne illegalen Shisha-Tabaks sichergestellt

Berlin. Bei Razzien in Berlin haben Ermittler mehr als eine Tonne illegalen Shisha-Tabaks beschlagnahmt. Zudem wurden über 80 000 Euro in Bar, drei hochwertige Fahrzeuge sowie neun Luxusuhren sichergestellt. Das teilten Zollfahndungsamt, Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Bei den Durchsuchungen von 13 Objekte im gesamten Stadtgebiet waren demnach insgesamt 274 Beamte im Einsatz.

Die Ermittlungen dauerten den Angaben zufolge seit Dezember 2018 an. "Die Gruppierung, bestehend aus fünf 30- bis 40-jährigen Beschuldigten, soll neben zwei legalen Ladengeschäften mit angeschlossenem Onlinehandel auch eine illegale Vertriebsschiene mit selbst hergestelltem Wasserpfeifentabak aufgebaut haben", heißt es in der Mitteilung.