Überfall auf Lokal in Kreuzberg

Berlin. Ein Räuber-Duo hat am frühen Mittwochmorgen ein Lokal in Berlin-Kreuzberg überfallen und Bargeld erbeutet. Die beiden Täter sollen zunächst an der Eingangstür des Ladens in der Yorckstraße geklopft haben, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden habe dann den Angestellten, der die Tür öffnete, gepackt und nach draußen gezogen. Der zweite Mann betrat das Lokal und klaute das Bargeld. Beim Versuch, wieder in das Geschäft zu kommen, wurde der 59-jährige Angestellte getreten und erlitt leichte Verletzungen. Das unbekannte Duo konnte mit der Beute in Richtung Mehringdamm flüchten.

( dpa )