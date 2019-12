Junge von Lastwagen überrollt: Lkw-Fahrer vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Nach dem Unfalltod eines sieben Jahre alten Jungen in Berlin-Spandau muss sich heute ein 61-Jähriger vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Der Mann soll im Juni 2018 mit seinem Lastwagen ohne anzuhalten von der Nauener Straße nach rechts in den Brunsbütteler Damm abgebogen sein. Dabei habe er das Kind mit seinem Fahrrad erfasst und überrollt. Der Junge war nach damaligen Angaben der Polizei mit seiner Mutter unterwegs. Dem Lkw-Fahrer wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Die Anklage geht davon aus, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn der 61-Jährige die beim Abbiegen erforderliche Sorgfalt eingehalten hätte.

( dpa )