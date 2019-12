Kritik an Aktion des "Zentrums für politische Schönheit"

München/Berlin. Die sogenannte Gedenkstätte des für seine umstrittenen Aktionen bekannten Künstlerkollektivs "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) hat Kritik vom Zentralrat der Juden provoziert.

Die Gruppe hat am Montagmorgen auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper in Sichtweite des Reichstagsgebäudes in Berlin eine "Gedenkstätte" errichtet. Zu der Aktion gehört eine Stahlsäule, die nach Angaben des ZPS Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis enthält.

"Die jüngste Aktion von @politicalbeauty ist aus jüdischer Sicht problematisch, weil sie gegen das jüdische Religionsgesetz der Totenruhe verstößt", hieß es in einem Tweet des Zentralrats der Juden. "Sollte es sich tatsächlich um Asche von Schoa-Opfern handeln, dann wurde die Totenruhe gestört."

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, erklärte dazu am Dienstag: "Die jüngste Aktion des Zentrums für Politische Schönheit soll provozieren, ist aber tatsächlich nur geschmacklos, taktlos und pietätlos."

An der Stelle, die das ZPS für seine Aktion gewählt hat, hatten die Reichstagsabgeordneten im März 1933 mit breiter Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz gestimmt, das der NS-Regierung ermöglichte, den Rechtsstaat auszuhebeln und ihre Diktatur aufzubauen. Es gehe darum, ob heute wieder eine Diktatur drohe, sagte der Aktionskünstler und ZPS-Gründer Philipp Ruch am Montag.

Knobloch kritisierte: "Kein noch so legitimes Anliegen gibt dem ZPS - oder irgendjemand anderem - das Recht, die Opfer des Nationalsozialismus in einer so respektlosen Art und Weise zu instrumentalisieren."

Die Aktion helfe auch nicht im Kampf gegen Rechts. "Wer unsere Demokratie gegen ihre Gegner verteidigen will, von dem kann erwartet werden, dass er ihren ersten und wichtigsten Grundsatz berücksichtigt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Regel gilt entweder immer und überall, oder sie gilt gar nicht."

Der Zentralrat der Juden in Deutschland sagte ein vereinbartes Gespräch mit dem ZPS ab, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwoch) berichtet. "Das Künstlerkollektiv hatte um ein Gespräch gebeten, was aber noch nicht stattgefunden hat. In diesem Gespräch wollten sie ihre Aktion näher erläutern", sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, der Zeitung. Die Vorgehensweise des ZPS nannte Schuster unseriös. Sie diene offensichtlich ausschließlich dazu, Aufmerksamkeit zu erregen. "Das geplante Telefonat wurde daher von unserer Seite abgesagt."

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Dienstag in der Bundespressekonferenz: "Die Bundesregierung achtet selbstverständlich die Kunstfreiheit. Sollte sich allerdings bewahrheiten, dass die Asche von Opfern verwendet wurde, findet die Bundesregierung dies außerordentlich pietätlos und geschichtsvergessen."