Erster Sprung nach WM-Gold: Mihambo startet in Berlin

Berlin. Weltmeisterin Malaika Mihambo macht ihren ersten Sprung nach dem WM-Triumph am 14. Februar beim ISTAF Indoor in Berlin. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz gehört bei der siebten Auflage des weltweit größten Leichtathletik-Hallenmeetings zu den Attraktionen. "Das ist eine tolle Nachricht - und da sind wir auch stolz drauf", sagte Meetingdirektor Martin Seeber am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Für die knapp vierstündige Leichtathletik-Show mit sieben Disziplinen in der Mercedes-Benz-Arena sind bereits 8000 der etwa 12 500 verfügbaren Tickets abgesetzt worden.

Gut vier Monate nach ihrem Gold-Coup in Doha startet Weitsprung- Weltmeisterin Mihambo auch in Berlin als Favoritin. Bei ihrem Meeting-Rekord hatte sie im Vorjahr die Sieben-Meter-Marke nur um einen Zentimeter verpasst. In Katars Hauptstadt flog sie am 6. Oktober 7,30 Meter weit. "Die Sieben soll auch in der Halle vorn stehen", sagte Mihambo. "Das ISTAF Indoor ist ein sehr cooles Meeting mit einer einzigartigen Atmosphäre."