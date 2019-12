Mann attackiert Frau und verletzt sie lebensgefährlich

Potsdam. Ein 25-Jähriger soll in Potsdam gewaltsam in ein Haus eingebrochen und einer Bewohnerin mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Die Frau wurde bei dem Angriff am Sonntagmorgen lebensgefährlich verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam und die Polizei am Montag mitteilten. Demnach ermittelt eine Mordkommission. Der mutmaßliche Angreifer sollte am Montag wegen möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen einem Sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt werden. Sein Motiv war zunächst nicht bekannt.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei ging der Deutsche scheinbar gezielt auf die Frau los. Ein weiterer Bewohner konnte ihn demnach von weiteren Handlungen abhalten. Zusammen mit weiteren Zeugen hielten sie den Verdächtigen laut der Ermittler fest, bis die Polizei eintraf. Der 25-Jährige habe keinen festen Wohnsitz. Weitere Details etwa zum Alter der Frau nannten die Ermittler nicht.