Berlin. Drei Räuber haben in Berlin-Charlottenburg einen 60-Jährigen mit einem Elektroschocker und Reizgas angegriffen. Die Maskierten entrissen dem Geschäftsmann seine Umhängetasche mit den Einnahmen darin, als dieser am Montagmorgen seinen Laden verließ, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer wurde nach dem Raub in der Gaußstraße wegen seiner Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer flohen in einem Auto.

( dpa )