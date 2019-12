Spandau 04 im Jahres-Endspurt: Vier Spiele in zehn Tagen

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserfreunde Spandau 04 stehen ab Dienstag vor einem sportlichen Jahres-Endspurt. In zehn Tagen zwischen dem 3. und 13. Dezember müssen sie vier Partien absolvieren, die in der Champions League und in der nationalen Meisterschaft Weichen stellen können. Bereits zum Auftakt kommt es am sechsten Spieltag in der Gruppe A der Champions League-Hauptrunde zum wichtigen Duell bei Sintes Kasan am Dienstagabend (18.00 Uhr MEZ). "Wir wollen gewinnen und in der Tabelle an Kasan vorbeiziehen", gibt Manager Peter Röhle die Marschrichtung vor.

Allerdings muss Spandau auf einige Stammspieler verzichten, doch Röhle macht das keine Bange. "Zwar sind wir personell nicht komplett und weiterhin von einigen Ausfällen geplagt, aber die jungen Leute in unserem Kader haben national zuletzt gezeigt, dass sie in der Lage sind, das zumindest partiell zu kompensieren. Unser Motto heißt: Wir wollen an den Aufgaben wachsen", sagte der Manager. Spandau hat allerdings in den letzten zwölf Begegnungen in der Champions League keinen Sieg mehr einfahren können und liegt auf dem siebten Rang, einen Platz hinter Kasan. Die ersten vier Teams nach den 14 Spieltagen erreichen das Final 8-Turnier im Juni 2020 in Genua.

Nach der Begegnung in der Champions League folgen am Wochenende die Partien gegen den ASC Duisburg und die SG Neukölln. Am Freitag, dem 13. Dezember, steht dann das nächste Spiel in der Champions League bei den starken Ungarn von VK Szolnok an.