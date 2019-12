In diesen Berliner Parks gibt es die meisten Straftaten

Im Görlitzer Park wurden in diesem Jahr bereits 1146 Straftaten registriert – deutlich mehr als in anderen Berliner Parks.

Berlin. Der Görlitzer Park in Friedrichshain-Kreuzberg ist inzwischen über die Grenzen Berlins hinaus dafür bekannt, ein Schwerpunkt für Kriminalität zu sein. Wie sich nun auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe zeigt, werden aber auch in anderen Berliner Parks Straftaten regelmäßig registriert.

Dennoch: Mit deutlichem Abstand steht der Görlitzer Park an der Spitze, was die Kriminalität betrifft. Bis zum Stichtag 13. November wurden dort in diesem Jahr bereits 1146 Straftaten erfasst, das sind bereits mehr als im vergangenen Jahr (1031). Die meisten Delikte fallen unter die Gruppe „sonstige Straftaten“, 872 hat die Polizei dort bislang erfasst. Daneben wurden unter anderem 154 Rohheitsdelikte – dazu zählen Körperverletzungen oder Raube – gezählt, 103 Diebstähle und 68 Fälle von Drogenhandel.

Bereits zehn Sexualdelikte im Großen Tiergarten

Es folgt der Park am Gleisdreieck mit bislang 496 Straftaten in diesem Jahr – das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. 2018 wurden dort 132 Straftaten erfasst, 2014 waren es sogar nur 33. Auch dort fällt die große Mehrheit unter die „sonstigen Straftaten“. Außerdem gab es 38 Rohheitsdelikte und 32 Diebstähle.

Im Kleinen Tiergarten gab es bis Mitte November 2019 insgesamt 331 Straftaten (2018: 332), hier dominiert der Drogenhandel mit 106 registrierten Fällen – also sogar mehr als im Görlitzer Park. Im Großen Tiergarten gibt es deutlich weniger Straftaten, insgesamt bisher 38 (2018: 64). Allerdings wurden dort von allen in der Anfrage erfassten Parks die meisten Sexualdelikte in diesem Jahr erfasst. Bereits zehn gab es in diesem Jahr.

Volkspark Schönholzer Heide ist bisher Straftaten-frei

In drei weiteren Parks wurden in diesem Jahr schon mehr Hundert Straftaten erfasst: Dazu zählen der Volkspark Hasenheide mit 159 Straftaten (2018: 207), der Mauerpark mit 149 Taten (2018: 264) und der Volkspark Friedrichshain mit 117 Straftaten (2018: 82).

Es folgen in der Rangliste der Treptower Park mit 68 Straftaten (2018: 61), das Tempelhofer Feld mit 37 Straftaten (2018: 104) und der Viktoriapark, wo es bislang 36 Straftaten gab (2018: 34).

Am sichersten ist es laut der Anfrage im Bürgerpark Pankow (zehn Straftaten), dem Volkspark Rehberge (neun Straftaten) und besonders dem Volkspark Schönholzer Heide: Dort wurde in diesem Jahr noch keine einzige Straftat erfasst.

