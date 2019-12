Spezialeinheit GSG 9 bis Ende 2020 permanent in Berlin

Berlin. Die Spezialeinheit GSG 9 will einen neuen Standort in Berlin bis Ende kommenden Jahres mit dauerhaften Kräften besetzt haben. Dazu werde die Einheit der Bundespolizei auch etwa um ein Drittel wachsen, berichtet die ARD in der Dokumentation "GSG 9 - Terror im Visier" (Montag, 23.00 Uhr). "Ich gehe davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres Kräfte fest hier haben, die dann permanent in Berlin sind", sagte GSG 9-Kommandeur Jerome Fuchs in einem Interview.

Die Autoren haben sowohl im Hauptquartier in St. Augustin gedreht, als auch in Berlin, wo die GSG 9 mittlerweile einen zweiten, noch provisorischen Standort hat. Der Film gibt einen tieferen Einblick in die abgeschirmte Welt der GSG 9. Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf der Gegenwart und den aktuellen polizeilichen Herausforderungen.

"Die Anschläge lehren, dass die Großstädte sehr in Gefahr sind. Das zeigen die Anschlagsorte bisher: Berlin, Paris, Oslo, Brüssel. Deshalb haben wir die GSG 9 hier", sagt der in Berlin dazu befragte CDU-Innenpolitiker Armin Schuster, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums.

Im Juli hatte das Bundespolizeipräsidium der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass die GSG 9 am 5. Juli 2019 einen Standort in Berlin bezogen habe. "Aus einsatztaktischen Gründen können wir keine Details zum konkreten Standort sowie der Einsatzstärke nennen", teilte ein Sprecher mit. Das Bundesinnenministerium habe die Bundespolizei mit dem Aufbau einer 4. Einsatzeinheit der GSG 9 mit Dienstort Berlin beauftragt. "Damit wird eine weitere Stärkung der Krisen- und Reaktionsfähigkeit der Bundespolizei bei der Bekämpfung schwerer Gewaltkriminalität und Terrorismus sichergestellt", so der Sprecher. Die GSG 9 gewährleiste damit eine stetige Einsatzbereitschaft auch in der Hauptstadtregion.