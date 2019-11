Parteien Arbeitsminister Heil will SPD-Vize werden

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will beim SPD-Parteitag am kommenden Wochenende für das Amt eines stellvertretenden Parteivorsitzenden kandidieren. Nach dem Votum der SPD-Basis für die GroKo-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zur neuen Parteispitze sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Jetzt gilt es, die Partei zusammenzuhalten. Die SPD hat Verantwortung für unser Land. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten." Wenn sein SPD-Bezirk dies wolle, werde er als SPD-Vize kandidieren.

Heil sprach sich klar für eine Fortführung der großen Koalition aus. "Ich glaube, dass Sozialdemokraten weiterarbeiten sollten für dieses Land, auch in Regierungsverantwortung", sagte er. Heil ist seit Dezember 2009 Vorsitzender des SPD-Bezirks Braunschweig. Er gilt - ebenso wie der beim SPD-Mitgliederentscheid unterlegene Finanzminister Olaf Scholz - als entschiedener Befürworter des Bündnisses mit der Union.