Konzert: Sinéad O'Connor live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Sinéad O'Connor spielt am 8. Dezember in Berlin

Sinéad O'Connor spielt am 8. Dezember ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Admiralspalast Sinéad O'Connor live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Vor vier Jahren zog sich Sinead O´Connor aus dem Musikgeschäft zurück, um wieder zu sich selbst zu finden. Jetzt kehrt die irische Sängerin mit neuer Kraft zurück und hat neben neuer Musik auch ihre Rückkehr auf die Bühne vorbereitet: Sinead O´Connor kommt im Dezember für ein einziges Konzert nach Deutschland und spielt am 8. Dezember in Berlin. Im Gepäck hat die Sängerin eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Nothing Compares 2 U", "Black Boys on Mopeds" und "Queen of Denmark".

O´Connor startete ihre Karriere 1987 mit ihrem Debut "The Lion And The Cobra" das aus dem Stand Platin-Status erreichte. Mit der Single "Mandinka" gelang Sinead O´Connor ein erster Hit. Ab 1990 katapultierte ihr Cover von "Nothing Compares 2 U" sie weltweit in die Charts. Mit ihrer einzigartigen Stimme, die wie keine andere zwischen Verletzlichkeit und

Furchtlosigkeit zu pendeln vermag, begeistert sie ihre Fans bis heute.

Wo wird Sinéad O'Connor auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (8. November) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Sinéad O'Connor ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich. Auf der Veranstalterseite gibt es aber den Hinweis, dass man es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen sollte, da eventuell noch Kontingente freigegeben werden.

Foto: DPA

Setlist - Welche Songs wird Sinéad O'Connor spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Admiralspalast davon abweichen, aber diese Songs spielte Sinéad O'Connor bei ihrem Konzert am 28. Oktober in Dublin:

Queen of Denmark Take Me to Church 4th and Vine Reason with Me The Wolf Is Getting Married Jealous I Am Stretched on Your Grave (Accapela) In This Heart Black Boys on Mopeds 'Till I Whisper You Something Harbour Thank You for Hearing Me The Last Day of Our Acquaintance The Emperor's New Clothes Nothing Compares 2 U Hold Back The Night Three Babies Never Get Old Milestones

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S5, S25, U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Sinéad O'Connor live in Berlin 2019, Sonntag, 8. November 2019, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte