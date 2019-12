Konzert: The Kelly Family live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Konzert: Die Kellys spielen am 7. und 8. Dezember in Berlin

The Kelly Family spielt am 7. und 8 Dezember 2018 zwei Konzerte in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena The Kelly Family live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Mit ihrem legendären Album "Over The Hump" und allen Hits befindet sich die Kelly Family auf große Jubiläumstournee und spielt am 7. und 8. Dezember zwei ganz besondere Konzerte in Berlin. Die Shows werden ganz im Zeichen ihres 1994 erschienenen Albums stehen.

Vor 25 Jahren erlangte die Kelly Family ihren großen Durchbruch mit der Veröffentlichung des Albums ""Over The Hump", das sich für 112 Wochen in den Charts halten konnte. Mehr als 3,5 Millionen Mal verkaufte sich das Album mit Hits wie „An Angel“, „First Time“, „Why Why Why“ und machte die Kellys über Nacht zu Megastars.

Was können Besucher erwarten?

Neben einem stimmungsvollem Bühnenprogramm, Gastauftritten und jeder Menge Hits dürfen sich Konzertbesucher auf 90er-Jahre Feelings pur einstellen. Zum ersten Mal wird das Album "Over The Hump" am Stück und live zu erleben sein. Im ersten Teil des Abends präsentieren die Kellys die Songs ihres Erfolgsalbums. Nach einer Pause wird das Publikum im zweiten Teil auch neue Songs wie "25 Years Later" und "We Got Love" zu hören bekommen.

Wo werden die Kellys in Berlin auftreten?

Die beiden Shows finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja und nein – für das Berlin-Konzert der Kelly Family am Sonnabend sind keine regulären Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich. Auf der Internetseite der Veranstalter finden sich noch Premium-Tickets (ab 169 Euro zzgl. Gebühren) und "Club 201 Seat"-Tickets (ab 99 Euro zzgl. Gebühren). Für die Zusatzshow am Sonntag können derzeit auch noch reguläre Karten (ab 79,90 Euro zzgl. Gebühren) im Vorverkauf auf der Veranstalterseite erworben werden.

Wann starten die Konzerte der Kellys?

Der Einlass startet am Sonnabend (7. Dezember) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die Zusatzshow am Sonntag (8. Dezember) startet etwas früher am Tag: Der Einlass geht um 16.00 Uhr los und die Show beginnt gegen 18.00 Uhr.

Welche Songs werden die Kellys in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihren Konzerten in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert am 29. November in Leipzig:

Why Why Why Father's Nose First Time Baby Smile Cover the Road She's Crazy Ares Qui Key to My Heart Roses Of Red Once in a While Break Free An Angel The Wolf Santa Maria Over the Hump Baila mi corazon Never Gonna Break Me Down Nanana Fire Star Of The County Down El Camino Drum Solo Sweet Freedom Let My People Go Good Neighbor Oh Holy Night White Christmas Take My Hand

Zugabe:

I Can't Help Myself Fell in Love With an Alien We Had A Dream

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

The Kelly Family live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 7. Dezember 2019 (Einlass 17.30 / Konzertbeginn 19.30), Zusatzshow: Sonntag, 8. Dezember (Einlass 16 Uhr / Konzertbeginn 18 Uhr), Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.