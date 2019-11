Union verärgert über späte Niederlage: Sorgen um Gikiewicz

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin zeigt sich trotz der Niederlage beim FC Schalke 04 auf Augenhöhe. "Ich habe eine tolle erste Hälfte meiner Mannschaft gesehen. Da haben wir vieles richtig gemacht. Schalke konnte sich nicht entfalten", sagte Trainer Urs Fischer nach dem 1:2 in der Veltins Arena, "wir hatten genügend Möglichkeiten, in Führung zu liegen. Dann gab es ein komplett anderes Gesicht."

Vor allem in der ersten Hälfte, in der Marcus Ingvartsen mit einem verwandelten Foulelfmeter die Führung der Gastgeber durch Benito Raman schnell ausgleichen konnte, war deutlich mehr drin für die Köpenicker. So kam Schalke aber kurz vor dem Schlusspfiff durch Suat Serdar zum Arbeitssieg.

Viele Kicker des 1. FC Union Berlin wirkten deshalb niedergeschlagen, als sie Worte für den Spielausgang bei Schalke 04 finden mussten. Das 1:2 bedeutete die erste Niederlage nach vier Pflichtspiel-Siegen in Folge. "Wir wussten, dass Schalke in der zweiten Halbzeit mehr Druck machen wird. Die zweite Halbzeit lief irgendwie anders als die erste", sagte Unions linker Außenbahnspieler Christopher Lenz, "wir sind auswärts in Konter gelaufen. Wir mussten hinterher laufen und hatten bei eigenem Ballbesitz nicht mehr die Kraft."

Vor dem nächsten Heimspiel am übernächsten Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln muss Union zudem um zwei Spieler bangen, die sich in Gelsenkirchen verletzt hatten. Verteidiger Keven Schlotterbeck schied schon in der ersten Hälfte verletzt aus. Er wurde durch Florian Hübner ersetzt, der sein erstes Bundesliga-Spiel für Union bestritt.

Noch mehr Sorgen bereitet Rafal Gikiewicz. Der Torwart hielt zwar 90 Minuten lang durch. Aber sein linkes Knie wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit bei einem Zweikampf in Mitleidenschaft gezogen. Eine Diagnose für beide Spieler lag am Sonnabendnachmittag noch nicht vor. Der Ausfall von Torwart Rafal Gikiewicz wäre für Union ein Problem. Ersatzmann Moritz Nicolas hat noch nie in seiner Karriere ein Profispiel bestritten.