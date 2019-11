Unbekannter schießt Mann in Hausflur ins Gesicht

Berlin. Im Flur eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Schöneberg hat ein Unbekannter einem 57-Jährigen ins Gesicht geschossen. Das Opfer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ob Lebensgefahr bestehe, sei unklar. Der Schuss kam aus kurzer Entfernung. Dann sei der Täter geflüchtet. Der Schwerverletzte machte sich bei Passanten bemerkbar, die die Rettungskräfte alarmierten. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat am Freitagabend waren noch offen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

( dpa )