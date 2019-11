BER-Eröffnung: Woidke optimistisch, Freie Wähler skeptisch

Potsdam. Den offiziellen Eröffnungstermin des Flughafens BER in Schönefeld hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zuversichtlich kommentiert. Er sei optimistisch, "dass es diesmal klappt", teilte Woidke am Freitag mit. "Ich habe großes Vertrauen in die Geschäftsführung, dass der BER in elf Monaten tatsächlich an den Start gehen wird." Am neuen Flughafen könnten zusätzliche internationale Verbindungen der Wirtschaft der Region weiteres Wachstum und neue Arbeitsplätze bringen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus betonte, der Termin schaffe Planungssicherheit. Die Freien Wähler im Brandenburger Landtag sprachen dagegen von einem "rabenschwarzen Tag" für zehntausende Betroffene im Umfeld des Flughafens. Bis zur Eröffnung müssten alle Schallschutzmaßnahmen umgesetzt sein, forderte der Abgeordnete Matthias Stefke.