"Berlin Berlin" auf den Spuren der 20er Jahren

Berlin. Es ist eine Zeitreise in die Welt von Marlene Dietrich, Anita Berber, Josephine Baker und der Comedian Harmonists: Die 20er-Jahre-Revue "Berlin Berlin" feiert am 19. Dezember Premiere im Berliner Admiralspalast. Im Anschluss an das dreiwöchige Gastspiel ist die Show ab Januar 2020 in München, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart zu sehen. "Die 20er Jahre liegen ja irgendwie in der Luft", sagte Produzent Martin Flohr am Freitag. Regisseur Christoph Biermeier versprach "spannende Geschichten aus der Geschichte". Als erste Kostproben gab es bei der Vorstellung die Lieder "Let's misbehave", "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" und "Mein kleiner grüner Kaktus".

( dpa )