Brandenburg warnt vor Finanz-Belastungen durch Klimapaket

Berlin/Potsdam. Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung warnt vor Steuerausfällen in Millionenhöhe durch das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Nach einer Berechnung des Finanzministeriums kommen auf das Land auf Grundlage bisher geplanter Änderungen im Steuerrecht 5,8 Millionen Euro Mindereinnahmen im kommenden Jahr zu, auf die Gemeinden 300 000 Euro, teilte das Ressort am Freitag in Potsdam mit. Bis 2024 stiegen die Ausfälle auf 17,5 Millionen Euro für das Land und 4 Millionen Euro für die Gemeinden. Dagegen könne der Bund mit Mehreinnahmen im dreistelligen Millionenbereich rechnen. "Das ist nicht akzeptabel", kritisierte Finanzministerin Katrin Lange (SPD).

Die Länder schalteten zu diesen Plänen den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat ein. Es geht um eine höhere Pendlerpauschale, die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets, die steuerliche Förderung energetischer Sanierungen an Wohngebäuden und eine bessere Beteiligung der Kommunen an Windrädern.