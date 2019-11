Klimaschutz-Bundespresseball mit prominenten Politikern

Berlin. Mehr als 2000 Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft werden am heutigen Freitag zum Bundespresseball im Berliner Luxushotel Adlon erwartet. Zugesagt haben sechs Minister, darunter Jens Spahn (CDU) und Franziska Giffey (SPD), zwei Ministerpräsidenten, drei Bundestags-Vizepräsidenten sowie Fraktions- und Parteivorsitzende. Erwartet werden auch Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau sowie die Schauspieler Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird gegen 21.00 Uhr den offiziellen Eröffnungswalzer tanzen.

Es ist der 68. Bundespresseball zum 70. Geburtstag der Bundespressekonferenz, dem Verein der Hauptstadtjournalisten. Das Motto lautet in diesem Jahr "Wandel". Dazu gehöre auch ein besonderer Schwerpunkt auf dem Thema Klimaschutz, wie die Veranstalter sagten. Sie kündigten an, eine Klimaabgabe zu zahlen und Lebensmittel aus der Region zu verwenden.

Das Thema Klimawandel wird bereits am Nachmittag in der Berliner Innenstadt von anderer Seite im Fokus stehen: Tausende Demonstranten wollen am Tag des Klimastreiks unweit des Hotels Adlon durch das Regierungsviertel ziehen.