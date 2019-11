Rund 20 Aktionen zum Klimastreik in Brandenburg geplant

Potsdam. In rund 20 brandenburgischen Städten wollen Menschen heute auf die Straße gehen und für besseren Klimaschutz protestieren. Aktionen der Fridays-for-Future-Bewegung sind unter anderem in Potsdam vor dem Landtag sowie an den Bahnhöfen in Frankfurt (Oder) und Oranienburg geplant.

Unter dem Motto "Jetzt erst recht" und dem Hashtag #NeustartKlima wollen Jung und Alt gemeinsam vor allem gegen die aus Sicht der Bewegung vollkommen unzureichenden Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Klimakrise protestieren. Es ist der vierte globale Klimastreik. Die Bewegung hatte angekündigt, sich auch an den geplanten Blockaden in der Lausitz zu beteiligen.