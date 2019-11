Nach Siegesserie: Union hofft auf Chance bei Schalke

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will seine Erfolgsserie beim FC Schalke 04 fortsetzen. Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen nacheinander sieht Trainer Urs Fischer sein Team in der Partie der Fußball-Bundesliga am heutigen Freitagabend nicht chancenlos. "Auch auf Schalke besteht eine Möglichkeit", sagte der Schweizer. Ihm steht für die Partie wieder der defensive Mittelfeldspieler Robert Andrich zur Verfügung. Der Neuzugang hatte beim überraschenden 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach gelbgesperrt gefehlt. Der frühere Unioner Steven Skrzybski spielte bei Schalke diese Saison noch keine Rolle.

( dpa )