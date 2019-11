Zu Gast: Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus

Die Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg, Kirsten Niehuus, war in der Redaktion zu Blattkritik und Gesprächen.

Es ist eine Premiere, wenn auch keine Filmpremiere: Kirsten Niehuus, die Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg, besuchte am Donnerstagvormittag zum ersten Mal die Redaktion der Berliner Morgenpost am Kurfürstendamm. Niehuus, seit 2004 im Amt, machte eine Blattkritik und diskutierte anschließend mit Chefredakteurin Christine Richter und den Redakteuren über die aktuelle Entwicklung in der Filmindustrie.

Sie betonte, dass auch die ökonomische Bedeutung der Filmproduktion in der Region Berlin-Brandenburg nicht unterschätzt werden dürfe. Zumal es einen großen Fachkräftemangel geben, gesucht würden von Location Scouts, Techniker bis Filmproduzenten, alle Berufe, berichtete die 60-Jährige. Lebhaft wurde dann über die Filmproduktionen in Berlin, die Veränderungen durch die Streamingdienste oder die Neuaufstellung des Filmfestivals Berlinale diskutiert. Ein interessanter Vormittag am Kurfürstendamm.