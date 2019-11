Warum es beim Recycling von Plastikmüll hapert

Würde mehr aufbereiteter Kunststoffmüll in Plastikprodukten wie Zahnpastatuben verwendet, könnten Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart werden.

Vor der großen Klimademo am Freitag hat Alba-Chef Eric Schweitzer auf Mängel bei der Verwertung von Plastikmüll hingewiesen.

Berlin. Unmittelbar vor der in Berlin geplanten großen Klimaschutzdemonstration hat der Vorstandsvorsitzende der Berliner Alba-Gruppe, Axel Schweitzer, am Donnerstag auf eklatante Schwächen beim Recycling von Kunststoffen hingewiesen. Denn bisher fehlen konkrete Recycling-Vorgaben. Millionen Tonnen CO 2 könnten eingespart werden, wenn es entsprechende Gesetze gäbe.

Verpackung aus mehreren Kunststoffen erschwert Recycling

Der Hintergrund: Zwar wird in Deutschland seit vielen Jahren massiv Kunststoff gesammelt – in gelben Tonnen oder gelben Säcken. Aber bei der Wiederverwendung stockt es. Große Mengen werden immer noch verbrannt, obwohl der Verbraucher über den Grünen Punkt eigentlich schon eine Wiederverwertung bezahlt hat.

Das hat mehrere Gründe: Da gibt es zum einen technische Probleme. Denn häufig werden Verpackungen aus mehreren Kunststoffen hergestellt. Sie zu trennen, ist kompliziert und rechnet sich für Recycling-Unternehmen kaum.

Um einen nachhaltigen Kunststoff-Kreislauf in Gang zu bringen, müssten also die Hersteller von Plastikverpackungen dazu gebracht werden, nur einen Kunststoff zu nutzen. So weit zum Anfang des Kreislaufes.

Axel Schweitzer fordert Standards für die Wiederverwertung

Die Recycling-Unternehmen haben aber noch ein weiteres, gravierendes Problem: Da Erdöl, der Grundstoff für die Kunststoffherstellung, immer noch sehr günstig ist, ist es für viele Verpackungshersteller billiger, auf neues Plastik zu setzen als auf Recycling-Produkte. Hier setzt der Alba-Chef an.

Schweitzer will, wie auch der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), dass es auch industrielle Standards geben soll für die Wiederverwertung von Kunststoffen.

Mindestens zehn bis 20 Prozent einer Verpackung sollen aus altem Plastik sein. Bisher gibt es nur eine Vorgabe – inhaltlich aber genau anders herum, nämlich als Ausschluss: Für Lebensmittelverpackungen darf kein Müll aus den Gelben Säcken verwendet werden. Das ist auch nachvollziehbar, weil bei Lebensmitteln besondere Kriterien gelten. Aber muss diese Reinheit auch für Zahnpasta- oder Shampoo-Packungen gelten?

„Wir brauchen daher neben dem für Lebensmittel tauglichen Standard noch einen Qualitätsstandard für Kosmetika und Körperpflegemittel und einen dritten für Reinigungsmittel“, so Schweitzer. Natürlich will die Recyclingbranche ihre Produkte auch besser verwerten und den Umsatz steigern. Aber auch das Klima könnte von einem deutlich besser funktionierenden Kreislauf profitieren.

Nur wenige Hersteller setzen auf Recycling-Material

Noch setzt der Gesetzgeber auf Freiwilligkeit. Einzelne Unternehmen verwenden schon viel aufbereiteten Plastikmüll. So setzt der Reinigungsmittelhersteller Frosch auf Verpackungen, die aus 100 Prozent recyceltem Material stammen. Trotz der höheren Kosten ist das Unternehmen erfolgreich. Gerade, weil es über sein Öko-Image seine Produkte besser verkaufen kann.

Auch der Mineralwasserabfüller Vöslauer setzt auf die Kreislaufwirtschaft bei seinen Trinkwasserflaschen und Etiketten. Bis 2025 will das Unternehmen es schaffen, nur noch Produkte anzubieten, deren Verpackungen aus 100 Prozent Alt-Material bestehen. Viele Unternehmen wissen mittlerweile, wie wichtig ein klimafreundliches Image für den Verkauf ihrer Produkte ist.

Schweitzer nimmt öffentliche Hand in die Pflicht

Doch ohne entsprechende Recycling-Vorgaben, da ist sich Schweitzer sicher, wird der Einstieg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft mit der Wiederverwendung von Kunststoffen schwierig bleiben. Zudem schlägt Schweitzer vor, dass die öffentliche Hand beim Bestellen von Produkten eben auch auf einen Recycling-Anteil Wert legen sollte.

„Es ist dringend erforderlich, dass auch die öffentliche Hand ihrer Vorbildrolle gerecht wird und im Rahmen ihres Einkaufsverhaltens rezyklathaltige Produkte zwingend mit einplant. Hier muss die Politik handeln und entsprechende Vorgaben schaffen“, so der Alba-Chef.

Für sich selbst hat Alba seinen Klimaschutzbeitrag schon einmal durchgerechnet. Dank 5,6 Millionen Tonnen Wertstoffen, die man im vergangenen Jahr in der Kreislaufwirtschaft verwerten konnte, wurden 4,4 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart.

