Proteste: Regierungsfraktionen bestehen auf Gewaltfreiheit

Cottbus. Brandenburger Politiker haben vor den angekündigten Protesten von Klimaaktivisten in der Lausitz zu Gewaltfreiheit aufgerufen. "Wir (...) rufen dazu auf, alle Aktionen und Kundgebungen friedlich zu gestalten, und wenden uns gegen jegliche Form der Gewalt", erklärten gemeinsam die Vorsitzenden der drei Koalitionsfraktionen im brandenburgischen Landtag, Erik Stohn (SPD), Jan Redmann (CDU) und Benjamin Raschke (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag in Potsdam.

Ein konsequenter Klimaschutz sei zu wichtig, um ihn durch eine Eskalation der Auseinandersetzung aufs Spiel zu setzen. Eine weitere Polarisierung in der Bevölkerung bei diesem Thema gelte es zu vermeiden, heißt es in dem Papier.

Von der Linksfraktion hieß es, friedlicher Protest und ziviler Ungehorsam seien und blieben legitime Mittel. Die Gefährdung von Menschen und Sachbeschädigungen müssten bei den Protesten ausgeschlossen sein. Auch die Evangelische Kirche in der Lausitz rief alle Beteiligten auf, sich von Gewalt zu distanzieren.