Schüle: Ministerium kann Lausitz besser ohne Umzug helfen

Cottbus. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) hat die Entscheidung verteidigt, ihr Ministerium doch nicht nach Cottbus zu verlegen. "Ich glaube nicht, dass ein Umzug von 150 Beschäftigten einen großen arbeitsmarktpolitischen Effekt haben wird", sagte Schüle am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Cottbus mit Blick auf den Strukturwandel und damit neu zu schaffende Arbeitsplätze. Der Region sei eher damit geholfen, wenn ihr Ministerium alle Energie dafür einsetze, Sofortmaßnahmen wie Investitionen in Wissenschaft, Forschung und Kultur so zu begleiten, dass schnell gestartet werden könne.

Ursprünglich wollte die frühere rot-rote Regierung den Umzug bis 2023, um die unter dem Braunkohleausstieg leidende Lausitz zu stärken. Dagegen hatte sich starker Widerstand gebildet. Die Partner in der neuen rot-schwarz-grünen Landesregierung vereinbarten im Koalitionsvertrag, dass alle Ministerien - auch das Wissenschaftsministerium - in Potsdam bleiben. Es könne jedoch wie bisher Außenstellen geben.