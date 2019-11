Eishockey Eisbären-Torjäger Pföderl will Comeback in Krefeld feiern

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin können im Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen am Freitagabend (19.30 Uhr) wieder auf Angreifer Leonhard Pföderl setzen. Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte die jüngsten beiden Spiele des Tabellensechsten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wegen einer Handverletzung verpasst, aber in dieser Woche wieder voll trainiert. "Auf dem Eis war alles ganz gut", sagte Pföderl am Donnerstag. "Von daher schaut es gut aus."

Vor seiner Zwangspause war der Angreifer bestens in Form gewesen und hatte in fünf Spielen sechs Tore erzielt. Nun hofft er auf die Fortsetzung seiner Erfolgsserie. "Ich habe das natürlich vor", sagte Pföderl. "Ich fühle mich gut und habe eine gute Reihe. Aber es geht bei null los, und wir schauen, dass wir gewinnen."

Für den Rückkehrer wird Sebastian Streu, der Pföderl am vergangenen Wochenende vertreten hatte, wieder aus der Mannschaft rutschen. Ansonsten plant Trainer Serge Aubin keine personellen Änderungen im Vergleich zum 4:0 gegen Augsburg am Sonntag. So wird Sebastian Dahm das 16. Ligaspiel in Serie im Tor beginnen. "Er spielt gut, und wir haben im Moment nur zwei Begegnungen pro Woche. Da spielt Ermüdung keine Rolle", sagte der Coach.

Aubin warnte zudem davor, den Tabellenzwölften zu unterschätzen. "Die Krefelder haben zuletzt gut gespielt", sagte er. "Sie sind eine Kontermannschaft und können Tore schießen." Für die Eisbären werde es darauf ankommen, unnötige Scheibenverluste zu vermeiden: "Unser Puckmanagement wird entscheidend sein. Wir müssen über sechzig Minuten diszipliniert spielen", forderte der Kanadier.