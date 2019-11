Ende der Spekulationen: BER-Chef Lütke Daldrup will den neuen Eröffnungstermin für den Flughafen nennen. Bis zum Schluss konnte er das konkrete Datum im Oktober 2020 geheim halten. Dennoch bleibt der Zeitplan eng.

Luftverkehr Flughafen-Chef will neuen Eröffnungstermin für BER verkünden

Berlin. Nach monatelangen Spekulationen soll es am Freitag soweit sein: Der Chef des neuen Hauptstadtflughafens BER, Engelbert Lütke Daldrup, will dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft mitteilen, an welchem Tag dort nach jahrelangen Verzögerungen die ersten Flugzeuge abheben sollen. Dass es ein Tag im Oktober 2020 sein soll, ist schon länger bekannt.

Mit einem konkreten Termin wird der öffentliche Druck auf die Verantwortlichen noch einmal zunehmen. Schon sechs Mal ist die Eröffnung bislang verschoben worden. Dass es diesmal - mit neun Jahren Verspätung - tatsächlich klappen könnte, glauben inzwischen aber immer mehr Beteiligte. Zuletzt hieß es auch in Regierungskreise, der termingerechte Start sei nicht gefährdet.

Doch es wird eng. Noch immer müssen zahlreiche Mängel an den Kabelverbindungen abgearbeitet werden, auch wenn dies zu einem erheblichen Teil bereits geschehen sei, wie Lütke Daldrup betont. Nachgeprüft werden müssen aber auch Brandschutzsysteme wie etwa sogenannte Rauchschürzen sowie die technischen Systeme des Bahnhofs im Zusammenspiel mit den Anlagen des darüber liegenden Flughafens. Diese sollen in den nächsten Wochen beginnen.

Vertreter des Tüv sollen dem Aufsichtsrat am Freitag auch berichten, wie weit die Fachleute mit der Prüfung der brandschutzrelevanten Arbeiten sind und wie lange sie noch dauern.

Schon im Frühjahr soll der ORAT genannte Inbetriebnahmeprozess beginnen, bei dem vor allem die Betriebsabläufe am Flughafen getestet werden. Dafür werden im Sommer auch rund 20 000 Komparsen am Flughafen erwartet. Spätestens bis dahin sollen die Bauarbeiten beendet und die letzten Mängel beseitigt sein.