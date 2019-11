Hamburg: Aus Psychiatrie geflohener Täter in Berlin gefasst

Hamburg. Ein verurteilter Straftäter, der aus der geschlossenen Psychiatrie in Hamburg entwichen war, ist in Berlin gefasst worden. Er sei dort am Donnerstag durch Polizeibeamte verhaftet worden, teilte die Hamburger Polizei mit. Der 39 Jahre alte Mann war am 19. November von einem unbegleiteten Freigang aus der geschlossenen Abteilung einer Klinik nicht zurückgekehrt. Seitdem hatte die Polizei nach ihm gefahndet und seit vergangenem Dienstag öffentlich mit Lichtbildern nach ihm gesucht.

( dpa )