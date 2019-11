Füchse im Pokal gegen Teams aus Frankreich, Ungarn, Spanien

Berlin. Die Füchse Berlin stehen auf dem erhofften Weg zum Heim-Final-Four vor attraktiven, aber lösbaren Aufgaben in der Gruppenphase des EHF-Pokals. Der Hauptstadtclub aus der Handball-Bundesliga trifft auf PAUF Handball aus Frankreich, den ungarischen Club Grundfos Tatabanya und BM Logrono La Rioja aus Spanien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien.

"Mit Frankreich, Spanien und Ungarn sind Topnationen des Handballs vertreten und daher sind auch tolle Spiele zu erwarten", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. "Allerdings haben wir alle nur ein Ziel. Wir möchten gemeinsam mit unseren Fans den Titel im heimischen Fuchsbau zurück nach Berlin holen."

Über die Gruppenphase können sich die Füchse direkt für das Finalturnier der besten vier Teams qualifizieren, das am 23. und 24. Mai 2020 in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen wird. Dafür müssen die Berliner ihre Gruppe gewinnen oder nicht schlechtester von vier Gruppenzweiten werden. Die Füchse hatten den internationalen Wettbewerb bereits 2015 und 2018 gewonnen.