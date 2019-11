Berlin - Neues Video vom Zoo zeigt Panda mit Schluckauf

So ein Schluckauf kann ganz schön anstrengend sein! Während der jüngere Nachwuchs der beiden Panda-Zwillinge wieder einmal mit der Müdigkeit kämpft, hält ihn ein kleiner Schluckauf kurzzeitig in Schach.

Berlin. Laufen lernen kann ganz schön anstrengend sein - auch für die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo. Mit knapp drei Monaten versuchen die Babys ganz vorsichtig, sich auf ihren Hinterbeinchen nach oben zu stemmen und sich voran zu robben. Das klappt aber noch nicht so ganz, und die Müdigkeit siegt schnell.

Auch ein kleiner Schluckauf - wie im Video zu sehen ist, das der Zoologische Garten Berlin am Donnerstag veröffentlichte - kann die kleinen Pandas dann nicht mehr munter machen. Lieber träumen die Bärchen in ihrem Bettchen ein bisschen davon, bald in ihrem Gehege herumzutollen. Aber Kuscheln mit dem Geschwisterchen ist doch immer noch am allerschönsten!

Mit knapp drei Monaten versuchen die kleinen Pandas ganz vorsichtig, sich aufzurichten. Foto: Zoo Berlin

Noch klappt das nicht so gut, ist aber auch ganz schön anstrengend. Foto: Zoo Berlin

Kuscheln ist für die Panda-Zwillinge immer noch am Schönsten. Foto: dpa

Und wenn die beiden müde sind, wird ein bisschen geträumt. Foto: Zoo Berlin / 2019 ZOO BERLIN



Die schwarz-weißen Pandas wiegen nun jeweils fünf Kilo, wie der Zoo am Donnerstag berichtete. Bei ihrer Geburt Ende August waren es gerade mal 186 und 136 Gramm. Die Panda-Zwillinge, die noch hinter den Kulissen des Berliner Zoos aufwachsen, sollen voraussichtlich Anfang kommenden Jahres für das Zoo-Publikum zu sehen sein.

Bereits Anfang Dezember sollen Namen und Geschlecht der dann drei Monate alten Jungtiere bekannt gegeben werden.

Panda-Babys im Berliner Zoo - So niedlich sind die Bärchen:

Berliner Zoo zeigt neues Video der Panda-Zwillinge Berliner Zoo zeigt neues Video der Panda-Zwillinge

Zuletzt stand Papa Jiao Qing im Fokus. Den Ärzten war im Frühling aufgefallen, dass etwas mit den Nieren des Großen Panda nicht stimmt. Das war bei einem Ultraschall herausgekommen, der im Zusammenhang mit der künstlichen Besamung von Panda-Weibchen Meng Meng gemacht worden war. Es war zwar klar, dass es sich nicht um ein schwerwiegendes Problem handelte, aber Jiao Qing wurde trotzdem im November im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in einen Computertomographen geschoben. Dabei fanden die Tierärzte heraus, dass der Panda zwar zwei Nieren hat, eine davon jedoch verkleinert ist.

Mehr zu den kleinen Pandas im Zoo Berlin: