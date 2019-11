Koalition streitet erbittert über den Verfassungsschutz

Die Koalition streitet erbittert über den Berliner Verfassungsschutz. Grund sind Aussagen des Fraktionsvorsitzenden der Linken, Udo Wolf, wonach es dort noch eine Menge Leute gebe, die man feuern könne. Wolf sagte das im Kontext, wonach dem Verein der NS-Opfer VVN-BdA die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Diese Entscheidung beruht auf einer Einschätzung des bayerischen Verfassungsschutzes, der den Verein in Teilen dem linksextremistischen Spektrum zuordnet. Wolf sagte, das sei „eine Katastrophe“ und der Verfassungsschutz „mal wieder auf dem rechten Auge blind“.

Der Berliner Verfassungsschutz, der allerdings wenig mit den bayerischen Kollegen zu tun hat, muss sich nach dem Willen von Rot-Rot-Grün wahrscheinlich mit neun zusätzlichen Stellen begnügen. Der Senat hatte noch 19 vorgesehen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost rechnet man noch immer mit 19 Stellen, werde sich aber wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen. Die Linken, die den Verfassungsschutz am liebsten ganz abschaffen würden, hätten am liebsten gar keine neuen Stellen.

Nun hat sich der Personalrat des Verfassungsschutzes in einem offenen Brief an das Abgeordnetenhaus gewandt. Bedenkt man, dass die Behörde naturgemäß eher verschwiegen ist, überrascht die Deutlichkeit der Worte.

Koalitionspartner streiten sich

Der Personalratsvorsitzende Frank Becker schreibt darin: „Was geht in so einem Menschen vor, wenn er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich tagtäglich für die Wahrhaftigkeit der Demokratie einsetzen, in dieser unverschämten Art mit ,Wertschätzung’ bedenkt?“ Und weiter: „Denkt er überhaupt über derartige Äußerungen nach, wenn er Menschen, die sich mit zahllosen Überstunden und sehr hoher arbeitsmäßiger Überlastung gegen extremistische Bestrebungen in Berlin einsetzen und dazu beitragen, dass das Land Berlin sicherer wird, brüskiert?“

Becker schreibt, dass der Personalrat seitens der Parlamentarier, des Regierenden Bürgermeisters und des Innensenators klare Worte im Parlament erwarte, dass es offensichtlich „Volksvertreter“ gebe, die aktiv die Schwächung der Verfassungsschutzes betreiben würden. Man sei „fassungslos“.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost will sich zum Thema Verfassungsschutz Innensenator Andreas Geisel (SPD) in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses äußern. Gerade die SPD ist genervt über die ständigen Attacken des Linken-Koalitionspartner gegen den Verfassungsschutz.