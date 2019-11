Demonstrationen Klimaaktivisten hängen Protestbanner an Kraftwerk Moabit

Berlin. Klimaaktivisten haben sich am Donnerstagmorgen vom Heizkraftwerk Berlin-Moabit abgeseilt und ein Protestbanner angebracht. Das 90 Quadratmeter große, gelbe Transparent mit der Aufschrift "Steinkohle kann tödlich sein" soll Solidarität mit dem globalen Klimastreik und den für das Wochenende angekündigten Protesten im Lausitzer Braunkohlerevier ausdrücken, wie die Gruppe "Robin Wood" mitteilte. Elf Aktivisten waren nach Angaben der Gruppe am Morgen auf und am Kraftwerksgebäude. Polizeikräfte waren vor Ort und nahmen Personalien auf, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Im 1900 erbauten Heizkraftwerk Moabit wird Steinkohle und seit 2013 auch Biomasse verfeuert. Betreiber des Kraftwerks am Friedrich-Krause-Ufer ist der schwedische Energiekonzern Vattenfall.