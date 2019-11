Lastwagen-Unfall mit 8000 Hühnern: Fahrer verletzt

Dambeck/Karstädt. Ein mit rund 8000 Hühnern beladener Lastwagen ist am Donnerstag bei Dambeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in einen Graben gerutscht und umgekippt. Der Fahrer sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Unfalls an der Grenze zu Brandenburg sei bislang unklar. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 50 000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße 81 über Stunden gesperrt werden. Der Anhänger mit den etwa 8000 Hühnern sei zu einer Schlachterei in der Nähe gebracht worden. Dort sollte der Zustand der Tiere begutachtet werden.

( dpa )