Die Bezirke sind von Ausfällen unterschiedlich stark betroffen. Neukölln ist an der Spitze, aber auch Reinickendorf hat Probleme.

Schule In welchen Bezirken Lehrer häufig krank sind

Berlin. Rund 1000 Lehrkräfte fehlen in Berlins öffentlichen Schulen dauerhaft – entweder wegen Krankheit oder aufgrund von Mutterschutz. Das ergab sich aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie umfasst auch, in welchem Bezirk die meisten Lehrkräfte langfristiger nicht zur Verfügung stehen.

Der Bezirk Neukölln führt mit 4,4 Prozent Dauerkranken oder Lehrerinnen im Mutterschutz die Tabelle an. Das sind in Zahlen ausgedrückt 128 Pädagogen. Auch die Ausfallwerte der Bezirke Treptow-Köpenick und Friedrichshain-Kreuzberg liegen um rund vier Prozent. Dagegen kennt man im Bezirk Pankow das Problem deutlich weniger – hier fallen länger als drei Monate nur 84 Kollegen aus. Das sind 2,6 Prozent. Auf ganz Berlin gerechnet stehen 3,3 Prozent der Lehrkräfte dauerhaft nicht zur Verfügung. Wobei in 40 Prozent der Fälle der Grund erfreulich ist: es sind Schwangerschaften.

Das Durchschnittsalter der Lehrer beträgt 47 Jahre

Es wundert deshalb auch nicht, dass die meisten Fälle von langfristigem Ausfall weiblich sind. Von den rund tausend Lehrkräften, die längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, sind 85 Prozent weiblich und nur 15 Prozent männlich. Allerdings ist der Anteil von Frauen unter den Lehrkräften auch überproportional hoch. Interessant ist auch das durchschnittliche Alter der Dauerkranken, es liegt bei 55 Jahren. Insgesamt liegt das Durchschnittsalter der Berliner Lehrer bei 47 Jahren, also darunter.

Anteil der aktiven Lehrer, die nicht zur Verfügung stehen

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

<<<< GRAFIK VERGRÖSSERN >>>>

Während die Senatsverwaltung für Bildung betont, dass man inzwischen beim Thema der dauerkranken Lehrer bewusster geworden sei und bessere Maßnahmen zur Unterstützung gefunden habe, sieht man es bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) anders. „Dass es der Senatorin gelungen ist, Berliner Schulen gesünder - weil attraktiver - zu machen, ist die falsche Interpretation“, meint der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann.

Lesen Sie auch: Statistik zeigt: Grundschullehrer fallen häufig aus

Man greife inzwischen nur früher durch, schicke beispielsweise verbeamtete Lehrer eher zum Amtsarzt oder versetze die Langzeitkranken in den einstweiligen Ruhestand. Das habe natürlich Auswirkung auf die Zahl der Dauererkrankten, die im Vergleich zu 2012 gesunken ist. „Ja, das ist inzwischen rigider“, bestätigte Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung.

Beim Unterrichtsausfall sei Statistik nicht verlässlich, so der GEW-Vorsitzende Erdmann

Auch bei der korrekten Angabe von Unterrichtsausfall und Vertretung werde gemauschelt, glaubt Erdmann. In der Oberstufe einer Sekundarschule oder eines Gymnasiums reiche es schon, ein Arbeitsblatt zu verteilen – dann gelte die Stunde als vertreten. „In der Grundschule können sie eine Erzieherin in die Klasse stellen, das reicht“, sagt Erdmann weiter. Aber das sei bestimmt kein qualifizierter Unterricht.

Interessant ist auch die Frage des Mutterschutzes, die ja eine Rolle bei Lehrkräften spielt, die länger nicht zur Verfügung stehen. Eigentlich gilt dieser Mutterschutz sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen nach der Geburt. Doch gerade bei Pädagoginnen setzt er häufig früher ein, weil man ja eng mit Kindern arbeitet, die allerlei Krankheiten anschleppen, die für ein Ungeborenes gefährlich werden könnten. Das dehnt den Mutterschutz dann aus. Die Elternzeit spielt dagegen in der Statistik der aktiven Lehrer, die nicht zur Verfügung stehen, keine Rolle.

Lesen Sie auch: CDU will Lehrer mit Sonderprämie nach Berlin locken

Ist eine Lehrkraft langfristig erkrankt, muss schnell Ersatz gesucht werden. Durch die Personalkostenbudgetierung (PKB) haben Schulen eigenverantwortlich die Möglichkeit, eine PKB-Kraft einzustellen, damit die vertritt. Meist sind das Seiteneinsteiger, also Lehrkräfte ohne Lehramtsausbildung. Gefunden werden diese Lehrkräfte in einer Datenbank für Vertretungslehrer.

Am Stichtag 1. November 2019 fanden sich 2083 Bewerber in der Datenbank. Doch auch hier macht sich der Lehrermangel bemerkbar. „Die Tendenz ist insgesamt rückläufig“, heißt es von der Senatsverwaltung für Bildung. Von Schulleitungen hört man, dass man bei bestimmten Fächern wie Naturwissenschaften, Mathematik oder Musik gar nicht nachschauen müsse. „Der Markt ist wie leergefegt“, heißt es aus den Schulen.