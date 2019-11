Statistik zeigt: Grundschullehrer fallen häufig aus

Berlin. An Berlins öffentlichen Schulen fehlen rund 1000 Lehrer, weil sie entweder langzeitkrank sind oder sich im Mutterschutz befinden. 803 Lehrkräfte wurden zum Stichtag 1. August 2019 von den Schulen mit einer Erkrankung als langfristig fehlend gemeldet, 277 Lehrkräfte waren zu dem Zeitpunkt im Mutterschutz. Das ergibt sich aus der Anwort des Senats auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Besonders stark von dauerkranken Kollegen sind die Grundschulen betroffen, dort fehlten 298 Lehrkräfte langfristig zum Stichtag. Auch die Zahl der Lehrerinnen, die sich in den Mutterschutz verabschiedet haben, ist hier mit 115 Kollegen am höchsten. Auf die Grundschulen folgen die Integrierten Sekundarschulen. Hier fehlen 207 Lehrkräfte aufgrund von Dauerkrankheit. Bei Gymnasien waren es dagegen nur 115 Lehrkräfte.

Kranke kosten das Land Millionen

Die wenigsten Langzeitkranken haben mit 78 Kollegen die sonderpädagogischen Förderschulen, doch dieser Wert sollte nicht täuschen – diese eher kleine Schulform hat auch die wenigsten Beschäftigten. Mit 89 Prozent findet sich dort die geringste „Gesundheitsquote“. Hier sammeln sich im Jahr pro Lehrkraft im Schnitt 39 Krankentage an. Im Vergleich: Der Bundesdurchschnitt der Krankentage liegt bei 17 Tagen.

Für das Land Berlin haben die 803 langzeiterkrankten Lehrkräfte auch finanzielle Folgen. Laut der Anfrage verursachten sie im Jahr 2018 – „unter Anwendung des Durchschnittssatzes“, wie es in der Antwort heißt – Kosten in Höhe von mehr als 54 Millionen Euro. Das sind durchschnittlich rund 67.700 Euro pro erkranktem Lehrer. 2004, also vor 15 Jahren, war die Zahl der langfristig erkrankten Lehrer noch deutlich geringer. Damals lag sie bei 599 Pädagogen. Danach stieg die Zahl allerdings stark an. Im Jahr 2012 wurden 1448 langzeitkranke Pädagogen registriert.

Krankenstand im restlichen öffentlichen Dienst höher

Die Senatsverwaltung für Bildung betont in der Beantwortung der Anfrage aber auch, dass das Schulpersonal mit 91,4 Prozent eine der „höchsten Gesundheitsquoten“ des öffentlichen Dienstes im Land habe. In den Senats- und Bezirksverwaltungen liege der Wert dagegen bei 89,4 Prozent – hier wird man noch häufiger krank. Man erkennt aber an, dass die „Arbeitsbelastung der Lehrkräfte – auch aufgrund gestiegener Anforderungen an den Lehrerberuf – hoch“ sei. „Die Schulen sind aber viel besser in der Gesundheitsvorsorge geworden“, betont Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung.

Krankheit, ob lang- oder kurzfristig, ist mit 60 Prozent der Hauptgrund für den Unterrichtsausfall. Insgesamt fielen in Berlin laut Bildungsverwaltung im Schuljahr 2017/18, also vorletztes Jahr, 11,4 Prozent der Unterrichtsstunden zur Vertretung an. In 9,3 Prozent der Fälle konnte eine Vertretung gefunden werden, 2,1 Prozent der Schulstunden fielen dagegen ganz aus.

AfD zieht Zahlen zu Vertretungsstunden infrage

Aus der Politik gibt es Zweifel an der Qualität der Vertretung in den Schulstunden. „Leider sind diese Zahlen wenig aussagekräftig und schönen die Lage. Denn es wird bei Vertretungsstunden nicht erhoben, ob hier tatsächlich Unterricht stattgefunden hat oder ob die Schüler lediglich beaufsichtigt wurden“, sagte der AfD-Bildungsexperte Franz Kerker, der auch die Anfrage gestellt hatte.