Zu Gast: Burkhard Kieker von Visit Berlin

Er ist ein gern gesehener Gast bei der Berliner Morgenpost: Am Mittwochvormittag kam Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft „Visit Berlin“, in die Redaktion am Kurfürstendamm. Kieker machte eine Blattkritik und diskutierte mit Chefredakteurin Christine Richter und den Redakteuren über die Berichterstattung zur Großdemonstration der Bauern am Vortag, über den Kommentar zu den Bebauungsplänen für den Checkpoint Charlie oder den Mietendeckel, den der rot-rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen hatte.

Burkhard Kieker (M.) in der Morgenpost-Redaktion.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services / FUNKE Foto Serivces

In der anschließenden Debatte über Berlin als Tourismusziel ging es dann auch um die Besucherzahlen in den Museen der Hauptstadt und den Versuch, Touristen in die Außenbezirke wie nach Spandau oder Treptow-Köpenick zu locken. Gerade erst haben auch die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Friedrichshain-Kreuzberg eine engere Zusammenarbeit vereinbart, um Berlin-Besucher nach Zehlendorf zu bringen. Ein interessanter Vormittag.