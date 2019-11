Einbruchsversuch bei Juwelier: Fünf Männer festgenommen

Berlin. Nach einem versuchten Einbruch bei einem Juwelier in Berlin-Friedrichshagen sind fünf Männer festgenommen worden. Die 18- bis 40-Jährigen könnten laut Polizeiangaben noch weitere Straftaten begangen haben. Die Einbrecher flüchteten in der Nacht zum Mittwoch, ohne in den Laden gelangt zu sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Möglicherweise sei der Alarm losgegangen. Zeugen hörten laute Einbruchsgeräusche, sahen zwei Autos vom Tatort in der Bölschestraße davonrasen und riefen die Polizei.

Die Festnahmen gelangen später an unterschiedlichen Orten. Eines der mutmaßlichen Fluchtautos stoppten Beamte in der Rudolf-Rühl-Allee. Sie nahmen drei Insassen fest, ein vierter Mann flüchtete. Zwei weitere Männer wurden auf einem Schulgelände in Hellersdorf entdeckt: "Die beiden Tatverdächtigen hatten sich vergeblich hinter einem Baum versteckt", schilderte die Polizei. Zuvor war einem Polizisten, der nicht im Dienst war, ein Raser aufgefallen - er nahm die Verfolgung auf, ebenso Kollegen per Hubschrauber.

Eines der Fluchtautos soll am Montag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Sandwerder gestohlen worden sein. Ermittler klärten nun, wer von den Männern für den Einbruch, den Autodiebstahl sowie den versuchten Einbruch in Betracht kommt, hieß es.