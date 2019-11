Bundespresseball und Klima-Demo in Berlin

Berlin. Der Bundespresseball an diesem Freitag steht gleich doppelt im Zeichen von Umwelt- und Klimaschutz. Zum einen sollen die mehr als 2000 Gäste aus Politik, Medien und Wirtschaft im Hotel Adlon klimaneutral feiern, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Zum anderen wollen am Nachmittag kurz vor Beginn des Balls Tausende Klima-Demonstranten durch das Regierungsviertel in der Hauptstadt und damit auch rund um das Adlon ziehen. Auch wenn die Demonstranten nicht direkt am Hotel vorbeilaufen, werde die Anreise vieler Gäste, die bereits am Nachmittag in Berlin ankommen, durch die zahlreichen Straßensperrungen schwieriger, befürchten die Organisatoren des Balls. "Es ist für alle eine totale Herausforderung."

Der Ball der Bundespressekonferenz, dem Verein der Hauptstadtjournalisten, steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wandel". Zum Ausgleich des geschätzten Kohlendioxid-Ausstoßes von 316 Tonnen zahlen die Veranstalter den Angaben zufolge 3294 Euro an Klimaschutzprojekte - etwa 10 Euro pro Tonne CO2 oder 1,40 Euro pro Gast.

Unter den erwarteten Gästen sind sechs Minister, zwei Ministerpräsidenten, drei Vizepräsidenten des Bundestags, Fraktions- und Parteivorsitzende sowie Abgeordnete. Außerdem Hunderte Journalisten, Manager und Lobbyisten. Den offiziellen Eröffnungswalzer absolviert gegen 21.00 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.