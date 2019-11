Betrunkener fällt in Gleisbett und muss wiederbelebt werden

Berlin. Ein betrunkener Mann ist am U-Bahnhof Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg ins Gleisbett gestürzt und schwer verletzt worden. Passanten zogen ihn in der Nacht zu Mittwoch wieder auf den Bahnsteig, noch vor Eintreffen der Polizei, wie ein Sprecher sagte. Der Mann musste von Rettungskräften reanimiert werden. Eine Straftat werde ausgeschlossen, da es zuvor keinen Streit mit anderen Personen gegeben habe. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Zuvor berichtete die "B.Z." von dem Vorfall.

( dpa )