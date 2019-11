Halle/Leipzig. Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 Richtung Berlin tödlich verletzt worden. Ein Lkw sei am Mittwoch bei einer Baustelle in der Nähe des Flughafens Halle/Leipzig auf drei weitere Laster aufgefahren, teilte die Polizei mit. Die Insassen des ersten Lkw starben, zwei weitere Lkw-Fahrer wurden schwer und einer leicht verletzt. Die Autobahn in Richtung Berlin wurde komplett gesperrt, wie lange war zunächst unklar.

( dpa )