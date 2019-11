Verkehr Verkehr am Mittwochmorgen in Berliner Innenstadt entspannt

Berlin. Nach dem großen Bauernprotest in Berlin hat sich die Verkehrslage in der Innenstadt wieder entspannt. Bereits am Dienstagabend wurden alle Straßensperrungen wieder aufgehoben - zuletzt die Straße des 17. Juni, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) twitterte.

Staus gab es am Mittwochmorgen aber trotzdem: Besonders betroffen waren die Autobahnen im Berliner Westen. Wegen diverser Bauarbeiten kam es laut VIZ zu einer hohen Verkehrsbelastung auf den Autobahnen 100 und 111. Hier mussten viele Einfahrten kurzzeitig gesperrt werden, um die Zufahrten zu beschränken. Zudem kam es in Spandau auf dem Altstädter Ring zu einem Verkehrsunfall. Auch hier staute es sich am Morgen zeitweise.