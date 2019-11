Orientzimmer im Schloss Branitz wieder für Besucher geöffnet

Cottbus. Eine der Hauptattraktionen im Schloss Branitz in Cottbus, die Orientzimmer von Fürst Pückler, sind von diesem Donnerstag (28. November) an vorläufig wieder für Besucher zugänglich. Dafür wurde die Restaurierung der Räume nach Angaben der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz unterbrochen. So können sich Schlossgäste über die Restaurierungsschritte ein Bild machen.

Die Wiederherstellung der Zimmer dauert demnach länger, weil die historischen Farben der Papiertapete aus dem 19. Jahrhundert mit Schwermetallen belastet sind. Für Besucher bestehe aber keinerlei gesundheitliche Gefährdung, wenn an den Wänden nicht gearbeitet werde, teilte die Stiftung mit. Die Restaurierung der Räume solle im möglichst im Laufe des nächsten Jahr weitergehen.

Der Weltenbummler und Reiseschriftsteller Fürst Pückler unternahm gerne Reisen in den Orient zu Fuß, in der Kutsche und mit der Eisenbahn. Drei seiner Zimmer ließ er als Rückzugsort und für die Aufnahme seiner Orientalika-Sammlung zwischen 1852 bis 1862 als "Türkisches Kabinett", "Türkisches Zimmer" und "Pfeifenkabinett" ausstatten.

Um Pücklers Lebenswelt erlebbar zu machen, werden die Orienträume mit Möbelstücken gestaltet. So lädt im "Türkischen Zimmer" statt eines Diwans nun eine nach historischem Vorbild gefertigte Rundbank zum Verweilen ein, Fragmente des Tabakpfeifenregals wurden ergänzt und an der Wand sind wie einst wieder orientalische Waffen arrangiert. Zudem zeigt eine Ausstellung erste Ergebnisse der Restaurierung - von den Tapeten bis zu den Raumtextilien.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871). Dort fand er auch seine letzte Ruhestätte in einer Erdpyramide in einem See.