Studie Was Firmengründer in Berlin bewegt

Berlin. Ende 2015 hat der Berliner Jung-Unternehmer Michael Riegel die Idee zu Comtravo. Geschäftsreisen, so Riegel damals, sollten ähnlich komfortabel zu buchen sein wie der private Urlaub. Der Gründer kauft zwei Software-Entwickler ein und entwickelt ein erstes Internetportal. Danach geht es in den Praxistest mit einer Handvoll Firmen. Das Geld – rund 30.000 Euro –, das er für diesen ersten Schritt benötigt, stammt aus seinen Ersparnissen.

So wie Michael Riegel geht es in Berlin den meisten jungen Gründern, hat die Commerzbank in einer neuen Studie herausgefunden. Die Ergebnisse wurden am Dienstag in Berlin präsentiert. Demnach finanzieren neun von zehn Start-up-Gründern in der deutschen Hauptstadt die Anfänge ihres Unternehmens über Ersparnisse selbst. Nur jeder Zehnte nimmt dafür einen Kredit auf. Noch weniger junge Firmenlenker greifen auf öffentliche Fördermittel zurück: Nur sieben Prozent der Befragten gaben an, Subventionen von Land, Bund oder EU für den Aufbau des eigenen Unternehmen genutzt zu haben.

Startkapital der Gründer reicht ein gutes halbes Jahr

37 Prozent aller Gründer in Berlin brauchen für den ersten Schritt in die Selbständigkeit weniger als 20.000 Euro, ein weiteres knappes Drittel hast bis zu 50.000 Euro zur Verfügung. Gut die Hälfte aller Gründer gab an, dass das Startkapital nach etwa sechs Monaten aufgebraucht ist. Erst dann kommen Banken ins Spiel, sagte der Unternehmenskundenchef für die Region Ost bei der Commerzbank, Tim Hesse. Aber auch Risikokapitalgeber sind, so die Studie, überwiegend nicht in der Anfangsphase eines Unternehmens dabei.

Auch bei Comtravo war das so. Das Kreuzberger Start-up, das für rund 800 Firmen Planung und Abwicklung von Geschäftsreisen übernimmt, hat seit der Gründung mehr als 20 Millionen Euro Fremdkapital eingesammelt. Derzeit arbeiten rund 110 Mitarbeiter daran, das Angebot zu erweitern.

Start-up Comtravo arbeitet an automatisierter Buchung von Geschäftsreisen

Comtravo will zum Beispiel nach einer schriftlichen Anfrage von Kunden mögliche Reiseoptionen komplett automatisch erstellen lassen. Die stärkere Automatisierung könnte langfristig den Beruf Reiseverkehrskaufmann komplett verändern. Auch das Beschwerdemanagement soll künftig von selbst funktionieren. Mit dem Partner Airhelp arbeite sein Unternehmen gerade an einer Lösung, bei Verspätungen Rückforderungen an die Airlines automatisch zu stellen, sagte Comtravo-Gründer Riegel.

Michael Riegel will mit dem Berliner Unternehmen Comtravo Geschäftsreisen automatisieren.

Foto: Dominik Bath

Bei der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen sieht rund ein Drittel der Berliner Gründer das Gewinnen von neuen Kunden als größte Herausforderung an. Etwa ein Viertel der Start-up-Chefs sagt, der zunehmende Fachkräftemangel sei das größte Hindernis. Danach nennen 17 Prozent der Unternehmen, die weitere Finanzierung als Problem. Michael Riegel sieht vor allem in den gestiegenen Kosten für Gründer in Berlin einen Hemmschuh. Sein Start-up plane derzeit, ein weiteres Büro anzumieten. Kaltmieten von knapp unter 30 Euro pro Quadratmeter seien mittlerweile Normalität, so Riegel. Innerhalb von drei Jahren hätten sich die Büromieten in der Stadt verdreifacht, sagte er.

Ausgaben für Personal und Miete gestiegen

Ähnlich entwickelt haben sich die Gehälter für Entwickler. Waren Software-Spezialisten vor einigen Jahren noch für etwa 40.000 Euro Jahresgehalt zu haben, würden nun schon rund 70.000 Euro aufgerufen. Ein Grund dafür ist die gestiegene Konkurrenz. Berlin zählt deutschlandweit noch immer zu den Hotspots im Bereich Unternehmensgründungen.

Bei der Gründung selbst sehen 40 Prozent der Jung-Unternehmer in Berlin die Bürokratie als größte Herausforderung an. Viele Gründer holen sich deswegen in der Anfangsphase Hilfe, etwa 60 Prozent gaben an, dabei auf einen Steuerberater zurückzugreifen. Die Commerzbank selbst arbeitet im Gründergeschäft mit dem Portal Firma.de zusammen. Das Unternehmen bietet eine Komplett-Dienstleistung für angehende Unternehmer an, übernimmt etwa die Gründung der Gesellschaft an sich, sorgt für den Notartermin oder den Eintrag in das Handelsregister.

Jung-Unternehmer wollen ihr eigener Chef sein

Bei der Gründung motiviert viele Jung-Unternehmen vor allen Dingen die Tatsache, danach ihr eigener Chef sein zu können. Finanzielle Gründe spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle: Nur jeder Dritte nannte als größte Motivation, mit seinem eigenen Unternehmen mehr Geld verdienen zu wollen. Eine Mehrheit der Gründer in Berlin sind Männer. Nur 17 Prozent aller Gründungen werden von Frauen durchgeführt. Sechs von zehn Gründern in der deutschen Hauptstadt sind unter 40 Jahre alt, zwei Drittel haben ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium absolviert. Für die Untersuchung hatte die Commerzbank deutschlandweit 3000 Jung-Unternehmen befragt, 100 davon aus Berlin. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ.