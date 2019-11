Bauerndemo beendet: 8600 Traktoren rollen nach Brandenburg

Unzählige Traktoren parken am Schifferbauerdamm.

Berlin. Unter lautem Hupen und mit Trillerpfeifen haben sich in Berlin die ersten Bauern-Protestler mit ihren Traktoren auf den Rückweg gemacht. Die Polizei wollte die Traktoren am Dienstagnachmittag in Konvois über sechs Routen aus der Stadt herausführen, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg sagte. Die Polizei sprach von einer immensen Herausforderung: 8600 Traktoren waren laut Polizei nach Berlin gerollt. Teilweise bildeten sich Konvois von bis zu zehn Kilometer länge. Um die Bauern auf der Landstraße zu behalten, kontrollierte die Polizei die Auffahrten. Laut dem Sprecher waren über den Tag 500 Polizisten im Einsatz.

Bauern aus ganz Deutschland hatten in Berlin ihrem Ärger über die Agrarpolitik der Bundesregierung Luft gemacht. Die Veranstalter sprachen am Nachmittag von 40 000 Demonstranten.