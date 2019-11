Florian Martens: „Eigentlich wollte ich Jockey werden“

Die meisten kennen ihn von seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Otto Garber in „Ein starkes Team“ (ZDF). Doch ein Blick in die Filmografie zeigt die Vielseitigkeit des Schauspielers Florian Martens. Er spielte schon Märchenfiguren und Liebhaber, aber auch den Nazi Heinrich Himmler („Speer und Er“). Man kennt ihn von der Defa sowie von DDR-Serien wie „Zahn um Zahn“ und „Polizeiruf 110“. Ein Millionenpublikum erarbeitete sich Martens in der ZDF-Krimireihe „Ein starkes Team“. Am 4. Januar 2020 läuft um 20.15 Uhr die mittlerweile 80. Folge („Abgetaucht“).

Dass er die Rolle des Otto Garber mal über ein Vierteljahrhundert spielen würde, hätte er sich nie träumen lassen. „Ich dachte an höchstens fünf bis sechs Jahre“, erklärt der Schauspieler, der heute abwechselnd in Pankow sowie am märkischen Krüpelsee (Dahme-Spreewald) lebt. Ursprünglich war „Ein starkes Team“ als einmaliges Projekt gedacht. Doch aus dem 90-minütigen Film wurde eine der erfolgreichsten Reihen im deutschen Fernsehen. Heute sind bis zu sieben Millionen Zuschauer dabei, wenn der Krimi am Sonnabendabend ausgestrahlt wird.

Auf der Galopprennbahn Hoppegarten oft Gast

Seine Rolle habe sich mit den Jahren kaum verändert, sagt Florian Martens. Otto Garber kam von Anfang an als grantiger, aber liebenswürdiger Kripo-Mann rüber. An seiner Seite ermittelt Linett Wachow alias Stefanie Stappenbeck. „1994 war aber alles ganz anders. Damals verkörperte Maja Maranow Linett Wachow. Sie galt als gesetzt, spielte eine Zehlendorferin. Ich kam als Ost-Kripo-Mann erst dazu. Da prallten im Film Welten aufeinander“, erinnert sich der Berliner. „Bei einer Party in einer Kneipe in Mitte wunderte ich mich, warum dort Maja Maranow auftauchte und mich so anstarrte. Wie ich erst hinterher erfuhr, wollte sie schauen, ob es zwischen uns passt.“

Zwischen beiden funkte es – und zwar nicht nur im Film. Zwei Jahre waren Maranow und Martens in den 90er-Jahren auch privat ein Paar. 2016 erlag die Schauspielerin im Alter von 54 Jahren einem Krebsleiden. „Maja war für mich ein Star. Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich Pferderennsportfan bin und Maja ab 1989 in ,Rivalen der Rennbahn’ mitspielte.“ Die Liebe zerbrach. Noch bis 2016 blieben beide das Ermittlerduo in „Ein starkes Team“.

Florian Martens Leidenschaft für Pferderennen besteht bis heute. Es gibt kaum ein Rennen auf der Galopprennbahn Hoppegarten am östlichen Berliner Stadtrand, das der TV-Ermittler verpasst. „Eigentlich wollte ich mal Jockey werden. Doch meine Körpermaße verhinderten das“, sagt Martens, der als junger Mann an den Wettkassen der Berliner Trabrennbahn Karlshorst jobbte und später die Lizenz für Amateurrennen erwarb.

Den Sommer verbringt er in seinem Haus am See

Auch sonst trifft man Florian Martens oft im Brandenburgischen: Am Krüpelsee bei Königs Wusterhausen hat er seit Jahren ein Haus direkt am Wasser. „So oft es geht, bin ich hier draußen. Von Pankow aus fahre ich über den östlichen Berliner Ring nur eine gute halbe Stunde. Hier finde ich Erholung von der ersten Sekunde an.“ Florian Martens schätzt aber auch andere märkische Wohlfühlorte. Dazu zählt er beispielsweise Liepnitz- und Wandlitzsee nördlich der Hauptstadt.

Den Sommer blocke er ohnehin komplett für den Krüpelsee. „Das entstand aus meiner familiären Situation heraus. Ich hatte 24 Jahre lang schulpflichtige Kinder – da waren uns die Sommerferien immer heilig“, sagt der Familienvater, der in den 80er-Jahren an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ studierte. TV-Krimis schaut er selber selten. „Ich sehe Dokus, Nachrichten und Sport. Hier besonders gern Leichtathletik und Boxen.“

Paraderolle fand Florian Martens 1994 in „Ein starkes Team“

Florian Martens lernte ursprünglich Baumaschinist und fuhr auch mal fünf Jahre Bagger und Planierraupen. Mit 24 Jahren trat er in die Fußstapfen der Eltern, der Schauspieler Ingrid Rentsch (91) und Wolfgang Kieling (1924–1985). Sein Filmdebüt gab er 1986 in der Literaturverfilmung des DDR-Fernsehens „Der junge Herr Siegmund“. Er spielte an der Berliner Volksbühne und nach der Wende in etlichen TV-Krimis.

Doch seine Paraderolle fand Florian Martens 1994 in „Ein starkes Team“. Ein Ende dieser Filmrolle ist für den mittlerweile 60-Jährigen nicht in Sicht. In einer so hochkarätigen Reihe besetzt zu werden, ist für Martens den eigenen Worten nach ein „Luxus“. Der Pankower bezeichnet die Rolle des Otto Garber als seinen „Hauptgewinn“, auch wenn sie ihn auf einen bestimmten Typ festlege und andere Filmangebote in letzter Zeit rar würden. Otto Garber sei ihm einfach auf den Leib geschrieben. „Etwas Besseres“, davon ist der Schauspieler überzeugt, „konnte mir nicht passieren.“